التحالف ينفي وصول قوات قتالية جديدة ويؤكد: تحركاتنا بالتنسيق مع الحكومة العراقية

2021/03/27 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قوات التحالف الدولي، وصول قوات قتالية جديدة إلى الأراضي العراقية.

وذكرت قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف إن جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون بالتنسيق مع الحكومة العراقية وقيادة العمليات المشتركة مشيرة الى ان الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عارٍ عن الصحة.

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