الاعرجي: أي تقارب “أمريكي إيراني سعودي” له أثر إيجابي على المنطقة

2021/03/27 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ان أي تقارب لإيران مع أمريكا والسعودية سيكون له تأثير إيجابي على أمن واستقرار المنطقة.

واكد الاعرجي إن العراق يريد أن يكون نقطة التقاء وساحة تحتوي وتساعد الجميع، ولن يكون مع طرف ضد آخر، جاء خلال استقباله القائم بالأعمال الألماني في بغداد بيتر فلتن، الذي اكد سعي بلاده الحثيث لإحداث تقارب إيراني أمريكي من خلال دفع الطرفين لتجنب الأزمات.

وأشار بيان لمكتب الاعرجي الى ان الجانبين اكدا أهمية استمرار التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات، باعتبار خلايا داعش مازالت تشكل خطرا على العراق والمنطقة.

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