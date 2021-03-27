وكالة الأدوية الفرنسية: خطر تجلط الدم المرتبط بلقاح أسترازينيكا نادر الحدوث

2021/03/27 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت وكالة الأدوية الفرنسية عن وجود خطر نادر من تجلط الدم غير النمطي المرتبط بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت وكالة الأدوية أن ميزان المخاطر مقابل الفائدة إيجابي لصالح شركة أسترازينيكا، وذلك بعد حدوث حالات جديدة في فرنسا، بما في ذلك حالتا وفاة آخرها لطالب.مشيرة الى ان الطبيعة غير النمطية لهذه الجلطات، والوقت المتجانس للظهور، يقود لجنة المراقبة لتأكيد حدوث خطر نادر جدا للتخثر لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بلقاح أسترازينيكا.

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