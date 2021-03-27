المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي بعد غد الإثنين حتى الآن

2021/03/27 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت محافظتان عراقيتان ، حتى عصر اليوم السبت ، تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الإثنين بمناسبة حلول ذكرى الخامس عشر من شعبان.

وأعلن محافظ واسط ، محمد جميل المياحي ، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة الاثنين بمناسبة حلول ذكرى الخامس عشر من شعبان.

بعدها ، أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، تعطيل الدوام الرسمي الاثنين بمناسبة حلول ذكرى ولادة الإمام المهدي عليه السلام والتي تصادف في الخامس عشر من شعبان.

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