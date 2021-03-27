دراسة بريطانية تكشف عن استجابات مناعية قوية من جرعة واحدة للقاح فايزر

2021/03/27 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة كشفت دراسة بريطانية اليوم أن جرعة واحدة من لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 توفر استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن العدوى، ويمكن أن توفر حماية من السلالات الجديدة للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس.وقررت بريطانيا في ديسمبر تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح في برنامجها للتطعيم إلى ما يصل إلى 12 أسبوعا، حيث يقول مسؤولون إنهم واثقون في تحليلهم الذي خلص إلى أن الجرعة الأولى من لقاحي فايزر وأسترازينيكا توفران بعض الحماية.الدراسة ، التي قادتها جامعتا شيفيلد وأكسفورد بدعم من اتحاد علم المناعة لفيروس كورونا في بريطانيا، وصدرت كطباعة مسبقة يوم الجمعة ، وجدت أن 99٪ من الأشخاص يولدون استجابات مناعية قوية بعد جرعة واحدة من لقاح Pfizer-Biontech.وتُعد الدراسة هي أكبر دراسة في العالم الحقيقي حول استجابات الخلايا التائية والأجسام المضادة من طرح لقاح في بريطانيا ، ونظرت إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية ، وخاصة النساء ، اللائي تم إعطاؤهن جرعة واحدة من جرعة فايزر.

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