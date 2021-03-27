محافظتان عراقيتان تُسجلان إقبالاً مُتزايداً على التطعيم بلقاح كورونا

2021/03/27 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت دائرتا الصحة في محافظتي النجف والديوانية، اليوم السبت (27 آذار 2021)، موقفهما من إقبال المواطنين على التطعيم بلقاح كورونا.وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة النجف سالم الحميداوي، لـ(بغداد اليوم)، أن "هناك إقبالاً جيداً من قبل المواطنين، وبشكل ملفت، على أخذ جرعات لقاح كورونا"، مضيفا "حتى أننا بدأنا باستقبال الراغبين بأخذ اللقاح بشكل مباشر دون حصر الأمر بالتقديم عبر النافذة الالكترونية".واضاف "لدينا 24 منفذاً لإعطاء اللقاح في المحافظة، متوزعة على مركز المحافظة والأقضية والنواحي".ولفت "حتى في مناطق الريف والقرى هناك اإقبال جيد من قبل السكان على أخذ لقاح كورونا".

ويقول المواطن النجفي حسن زهير، (45 عاماً)، "سجلت عبر النافذة الالكترونية منذ 10 أيام، وتم الاتصال بي يوم أمس، واليوم السبت أخذت الجرعة الاولى من اللقاح بشكل مطمئن، فيما انتظر دوري في تلقي الجرعة الثانية بعد أسبوع".من جهته، قال مدير إعلام صحة محافظة الديوانية، محمد العادلي لـ(بغداد اليوم)، انه "وابتداءً من يوم غد سنبدأ بمنح الجرعات للقاح كورونا"، مبينا إن "اقبال المواطنين جيد حتى الآن على أخذ لقاح كورونا عبر النافذة الإلكترونية".ويؤكد العادلي، أن "الكوادر الطبية في محافظته، لم تسجل أية أعراض جانبية، لمن تلقى لقاح كورونا في جرعته الأولى".

وأصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، بيانا تحث المواطنين على أخذ التطعيم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "لا زالت جائحة كورونا تمثل تحدي كبير للأنظمة الصحية في مختلف الدول، حيث وصل عدد الاصابات بالعالم اكثر من 127 مليون اصابة وما يقارب 2،7 مليون وفاة خلال الموجات المتتالية التي تضرب دول العالم وأخرها الموجة الثالثة للجائحة التي تعصف بدول عدة".وأضافت، "كذلك يستمر التصاعد بعدد الاصابات في بلدنا العزيز نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقاية والتلكؤ في تطبيق الحظر الصحي الشامل بسبب التبعات الاقتصادية و العبء المعيشي على اصحاب الدخل المحدود مما يؤدي الى صعوبة السيطرة على هذا الوباء وضعف تطبيق تلك الإجراءات".وتابع البيان، "لقد حرصت وزارة الصحة منذ بدء الجائحة على مراقبة التطورات العلمية ونتائج البحوث العلمية لإنتاج اللقاح المخصص لكوفيد 19 ، وفور اعلان تحالف كافي - مرفق كوفاكس عن انشاء تحالف دولي لضمان التوزيع العادل للقاحات وفتح باب الانضمام اليه ، فقد سارع العراق الى الانضمام الى هذا المرفق وتم توقيع الاتفاقية الانضمام الى المرفق في شهر ايلول عام 2020 ، وكذلك التواصل مع شركات فايزر وسينوفارم لضمان التعاقد معهما بشكل مبكر ، واستطعنا التعاقد على 20 مليون جرعة تكفي لتلقيح 50 % من المواطنين الاعزاء كمرحلة اولى من خطة التحصين الوطنية".وأردفت، "أنجزت مؤسساتنا الصحية توزيع 50 الف جرعة من لقاح سينوفارم على الشرائح ذات الاختطار العالي من الملاكات الطبية والصحية والاجهزة الامنية وأصحاب الامراض المزمنة وتم توزيع 336 الف جرعة من لقاح استرازينيكا الذي تم استلامه يوم الخميس 25 اذار من مرفق كوفاكس على اكثر من 660 منفذ تلقيحي في عموم البلاد مع توفر كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين وتلقيحهم، وباشرت المراكز الصحية اليوم السبت بتلقيح المواطنين المسجلين ضمن قاعدة التسجيل الالكتروني الوطنية".وأكدت، "وزارة الصحة والبيئة على أهمية اللقاحات والتي تعتبر السبيل الأقصر للسيطرة على الوباء حيث تحمي الانسان من الاصابة بالمرض بنسبة تتراوح بين 70 – 90%؜ في مختلف اللقاحات المقرة عالميا ولكنها تمنع الاصابة الشديدة بنسبة 100% وتحمي من خطر الوفاة، وكذلك نشير الى مأمونية وسلامة اللقاحات وفعاليتها كونها مقرة من منظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية الدولية".وزادت، "نهيب بالمواطنين الاسراع الى التلقيح في المراكز الصحية المعتمدة للمسجلين على المنصة الإلكترونية وفق المواعيد المرسلة لهم، وأيضا لشريحة غير المسجلين حيث سيقوم الموظف المختص في المركز بتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات ومن ثم تلقيحهم".ودعت الوزارة، "كافة الوزارات ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على حث منتسبيها للإسراع بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية لتلقي اللقاح، داعية، القنوات الاعلامية ورجال الدين ورؤساء العشائر على حث المواطنين لتلقي اللقاح والاستماع الى التعليمات والاجراءات الصحية الصادرة عن المؤسسات الصحية الرسمية".

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