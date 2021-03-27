الخلية تنشر الإيجاز اليومي لفعاليات القوات الأمنية

2021/03/27 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، موجز العمليات الأمنية المنفذة من قبل القوات الأمنية خلال اليوم. وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “شرعت قوة من قيــادة عمليــات ديــالى ومن خلال الفرقة المشاة الخامسة بتنفيد واجب مداهمة وتفتيش في قرية مهدي الصالح، وقرية خلف الجاسم في محافظة ديالى، وتم العثور …

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