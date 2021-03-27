الصحة العراقية محذرة: نواجه صعوبة في السيطرة على وباء كورونا

2021/03/27 | 20:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية صعوبة السيطرة على وباء كورونا بعد تصاعد أعداد المصابين بالفيروس، فيما عزت السبب إلى "عدم التزام المواطنين" بالقيود ...

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