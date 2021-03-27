2021/03/27 | 20:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، ضبط عشرات العبوات الناسفة وقنابر الهاون في ديالى ونينوى والأنبار.وقالت الخلية في بيان، إن “قوة من قيــادة عمليات ديالى شرعت، ومن خلال الفرقة المشاة الخامسة، بتنفيد واجب مداهمة وتفتيش في قرية مهدي الصالح ، وقرية خلف الجاسم في محافظة ديالى، وتم العثور على وكر يحتوي ( افرشة ، مواد لوجستية، و10 عبوات ناسفة، وقنبرتي هاون)”.وأضافت، “تم تدمير المواد موقعيا من قبل ل الجهات المختصة”، مشيرةً إلى أن ” قوة من قيــادة عمليـات غرب نينوى من خلال فرقة المشاة الخامسة، نفذت واجب بحث وتفتيش القرى ضمن قاطع المسؤولية، اسفر عن العثور على صاروخ SPG9، ولغم ارضي ضد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط أسلحة غير مرخصة وعتاد متنوع في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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