2021/03/27 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ما بعد الإنهيار.. كيف سيكون ؟ – سيف ابراهيم اعتمادا على التجارب الكثيرة لن يقوى اي نظام سياسي مهما كان دكتاتوريا أوحتى مثاليا حد الطوبائية على الصمود بشكل ابدي ، نعم قد يستمر طويلا لكنه بكل تأكيد سيهرم وعلى حد تعبير علماء الاجتماع ان للدولة ( النظام السياسي في المفهوم الحديث والمعاصر ) دورة حياة […]

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