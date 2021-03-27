2021/03/27 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدبلوماسية ومفاهيم القيادة الرشيقة – سعدون بن حسين الحمداني تُعرف القيادة الرشيقة بأنها مجموعة من السلوكيات التي تحدد نتائج الأهداف المخطط للوصول لها بأقل وقت وأقل جهد وبتعاون مثمر من خلية العمل بقيادة مركزية محنكة وذات خبرة مهنية وباع طويل في تحقيق الأهداف المرسومة بأقل خسائر ممكنة.نظرية ومفاهيم السلوكيات تعتمد كثيراً على علم الأجتماع وعلم […]

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