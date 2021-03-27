2021/03/27 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحن صاغة الحروف – حسن العلوي بعد.شقاء الدهور.مشت علينا الشهور.وكنا نمشي عليها.فما الذي جنيناه.نعم هنا نتفق وهنا نختلف.فعملنا تركبب الحروف لتكون كلمات وجملا.تصبح.في اغلبها.عندك.اخبارا ولا تشرق شمس الفجر في اليوم التالي الا وحروفنا مبذولة لا دلالة لها ولا تقدير.لان الناس تريد.منا خبرا.لم تسمعه.ورايا لم تقرأه.كإننا.طواحين الاخبار.هل يفهم اصحاب القرار اننا […]

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