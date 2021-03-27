2021/03/27 | 20:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، ضبط عشرات العبوات الناسفة وقنابر الهاون في ديالى ونينوى والأنبار.وقالت الخلية في بيان، إن “قوة من قيــادة عمليات ديالى شرعت، ومن خلال الفرقة المشاة الخامسة، بتنفيد واجب مداهمة وتفتيش في قرية مهدي الصالح ، وقرية خلف الجاسم في محافظة ديالى، وتم العثور على وكر يحتوي ( افرشة ، مواد لوجستية، و10 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عشرات العبوات الناسفة في ثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عشرات العبوات الناسفة في ثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).