الحداد يكشف عن اجتماع مهم قبل جلسة تمرير الموازنة

2021/03/27 | 20:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم السبت، عن اجتماع مهم قبيل انعقاد جلسة تمرير الموازنة.

وقال الحداد خلال مؤتمر صحفي، ان "الحكومة وأغلب أعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي، وسيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي"، مبيناً انه"سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث بشأن كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق".

واضاف: ان" رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعاً مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلسة للتوصل إلى اتفاق لتمرير الموازنة"،موضحاً ان "هناك أطراف تسعى إلى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام".

PUKmedia وكالات

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