2021/03/27 | 20:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تجدد دعوتها للمواطنين: اللقاح امن وموافقة الصحة العالمية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تجدد دعوتها للمواطنين: اللقاح امن وموافقة الصحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).