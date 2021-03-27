التميمي تكشف كواليس اجتماع اللجنة المالية مع الحكومة بشأن مناقشة موازنة 2021

2021/03/27 | 20:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت عضو اللجنة المالية عن تحالف سائرون النائب الدكتورة ماجدة التميمي،اليوم السبت، عن ما دار باجتماع اللجنة المالية مع الحكومة بخصوص موازنة 2021.وقالت التميمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن” اجتماع اللجنة المالية استمر لمدة ثمان ساعات بحضور كل من وزير المالية،النفط،التجارة،التخطيط،العمل والشؤون الأجتماعية ووزير الكهرباء، فضلا عن رئيس …

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