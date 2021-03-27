المالية النيابية تكشف مخرجات اجتماعها مع الحكومة بشأن الموازنة

2021/03/27 | 20:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، زيادة التخصيصات المالية للبطاقة التموينية في الموازنة، مشيرة إلى انها طالبت بمضاعفة رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة.

وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي، في بيان اليوم (27 آذار 2021)، ان "اجتماع اللجنة المالية مع الحكومة استمر لمدة ثمان ساعات بحضور كل من وزير المالية، النفط، التجارة، التخطيط، العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الكهرباء، فضلا عن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي كما شارك في الاجتماع وكيل وزير المالية ومدير عام في وزارة التجارة".

وأوضحت التميمي، ان "من مخرجات الاجتماع زيادة التخصيصات المالية للبطاقة التموينية بمقدار 500 مليار دينار، فضلا عما هو موجود في الموازنة".

وطالبت التميمي وفقا للبيان، "بضرورة تغيير آلية توزيع السلة الغذائية التموينية من خلال اعتماد البطاقة الالكترونية والتي من شأنها ان تسهم في القضاء على الفساد في ملف البطاقة التموينية، وكذلك تقليل تكاليف النقل والخزن وتعطي الحرية للمواطن باختيار السلع التي يرغبها في الوقت الذي يرغبه".

وتابع البيان، ان التميمي "طالبت بمضاعفة رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة، كما شددت على ضرورة مراقبة الاسعار في الاسواق المحلية للسيطرة عليها من خلال تفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية".

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