مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن العقود والاجراء اليوميين

2021/03/27 | 20:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ 57 مليار دينار لتسديد رواتب العقود والأجراء اليوميين فيها.

وقالت الامانة العامة في بيان اليوم، (27 آذار 2021)، ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 23 / 3 / 2021، ما يأتي:

تولي وزارة المالية تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ مقداره سبعة وخمسون مليار دينار، فقط؛ لتسديد رواتب العقود والأجراء اليوميين في وزارة الكهرباء، من المصروف الفعلي الإجمالي لوزارة الكهرباء، أو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بما لا يزيد عن (1 / 21) من المصروف الفعلي للنفقات التشغيلية للجهات المذكورة (على مستوى الدولة) من دون التقيد بالأغراض المخصصة لها في السنة المالية".

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