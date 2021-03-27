2021/03/27 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهده بمنع استخدام التصنيف المذهبي او الطائفي في المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة العراقية، واكد الكاظمي خلال لقائه مجموعة من الصحفيين العرب ان الحكومة العراقية تعمل على استعادة دور العراق في المنطقة من خلال طرح مشروع المشرق الجديد للتعاون الاقتصادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نرفض استخدام التصنيف الطائفي في المؤسسات الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نرفض استخدام التصنيف الطائفي في المؤسسات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).