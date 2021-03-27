هل يمكن لغير المسجلين على ’المنصات المختصة’ تلقي لقاح كورونا؟.. إجابة من الصحة

2021/03/27 | 20:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة، السبت، إمكانية تطعيم المواطنين، غير المسجلين على المنصات الالكترونية المخصصة لتلقي لقاحات كورونا، وذلك في حال حضورهم إلى المراكز المخصصة للتطعيم.

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وقال المتحدث باسم الوزراة سيف البدر، للقناة الرسمية وتابعه "ناس" (27 آذار 2021)، إن "الأشخاص غير المسجلين على منصة تلقي اللقاحات يمكنهم الحضور إلى مراكز التسجيل وتلقي اللقاح، لكن يفضل في الوقت الحالي، التسجيل على المنصات الالكترونية المخصصة".

وأضاف، أن "الوزارة لاحظت في الوقت الحالي تجاوباً عالياً في العاصمة بغداد، من قبل المواطنين، بشأن الإقبال على تلقي اللقاحات، فيما كانت الأخبار القادمة من المحافظات الأخرى جيدة".

ولفت إلى أن "مسألة بعث فرق جوالة للتطعيم لا ينصح به المختصون في الوقت الحاضر، ولكن يمكن اعتماد ذلك مستقبلاً".

وتابع، أن "المصابين بكورونا غير مشمولين بالتطعيم، ويجب أن تمر فتة ستة أشهر على شفائه التام، من أجل تلقيه اللقاح".

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