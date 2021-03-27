ضابط سابق يفضح دور الجيش الفرنسي أثناء مجازر رواندا

2021/03/27 | 20:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الضابط الفرنسي السابق غيوم انسيل الصمت، ونشر عام 2018 كتابا حمل عنوان "رواندا، نهاية الصمت"، يروي بين صفحاته عن تجربته في ذلك البلد الإفريقي ويندد بما يقول إنها أكاذيب دولة

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