نصائح للعثور على جهاز آيفون المسروق أو المفقود

2021/03/27 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتوي كل هاتف ذكي على رقم تعريف دولي فريد لجهاز الهاتف المحمول (IMEI) والذي يمكن أن يكون مفيدا إذا سرق جهازك أو فقدته في مكان ما.

وفي حالة ضياع هاتفك أو سرقته، يمكنك إدراج رقم IMEI في القائمة السوداء حتى لا يتمكن الآخرون من استخدامه.

ولن يعمل الهاتف الذي يقع لإدراج رقم تعريفه IMEI في القائمة السوداء حتى مع بطاقة SIM جديدة.



ولحسن الحظ، من السهل جدا معرفة هذا الرقم ويمكن تدوينه في مكان آمن لاستخدامه عند الحاجة.

وبخلاف هذه الطريق، هناك مجموعة من الطرق السهلة لتتبع جهاز آيفون، للتأكد من أنه آمن من أيدي اللصوص المتطفلين.



ومن تنشيط المنبه لمساعدتك في تحديد موقع هاتفك، إلى الاستفادة الكاملة من تطبيق Find my Phone، قمنا بتلخيص بعض من أفضل الأساليب للعثور على جهاز آبل الخاص بك عند فقدانه:

Find My app:

Find My app هو تطبيق من آبل مدمج في جميع أجهزتها.



ويمكن استخدامه لتحديد موقع الأجهزة المفقودة على الخريطة، وهو أمر رائع لتعقب الهواتف المفقودة أو المسروقة.

ومن الممكن أيضا مسح جهاز آيفون الخاص بك عن بُعد، أو أي جهاز آخر من آبل، لمنع اللصوص من الحصول على معلوماتك أو ملفاتك.

– إذا فقدت الآيفون الخاص بك، فافتح Find My app على جهاز آبل آخر سجلت عليه الدخول باستخدام Apple ID الخاص بك.

– إذا لم يكن لديك جهاز ثانوي، يمكنك الوصول إلى الميزة على iCloud.com/find (ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك).

– ستظهر لك خريطة توضح مواقع جميع أدوات آبل الخاصة بك.

– انقر على “جميع الأجهزة” أعلى الصفحة وحدد الأداة التي تبحث عنها لعرض مكانها.

-تشغيل صوت المنبه:

إذا كان هاتفك المحمول مفقودا في منزلك أو مكتبك ولكنك ما تزال غير قادر على تحديد موقعه، فيمكنك إجباره على إصدار ضوضاء عالية، حتى إذا كان في الوضع الصامت.

ويتميز برنامج التخزين السحابي iCloud من آبل بميزة غير معروفة تتيح لك “اختبار اتصال” هاتفك، ما يجبره على إصدار إنذار سريع.

وهذه الطريقة هي الأسهل لمالكي الساعة الذكية Apple Watch: ما عليك سوى التمرير لأعلى على شاشة ساعتك، ثم النقر فوق الزر الذي يشبه آيفون مع وجود موجات صوتية منه.

وبدلا من ذلك، يمكن لأي شخص لديه أداة أخرى من آبل، مثل iPad أوiPod Touch، تنزيل تطبيق Find My Phone.

وبمجرد تثبيت التطبيق، انقر فوق آيفون الذي فقدته، ثم اضغط على زر “تشغيل الصوت”.



وسيؤدي ذلك إلى إجبار هاتف آيفون على إصدار صوت، حتى لو كان في وضع صامت.

وإذا لم يكن لديك أجهزة آبل أخرى، فإن خيارك الأفضل التالي هو تسجيل الدخول إلى iCloud.com.



ومن هناك، انقر على زر “العثور على الهاتف” وحدد الجهاز الذي تبحث عنه، ثم انقر على “تشغيل الصوت”.

إذا كنت لا ترغب في استخدام Find My Phone لأي سبب من الأسباب، فهناك مجموعة من التطبيقات البديلة تحت تصرفك.

ويقدم البعض ميزات إضافية لمساعدتك في تعقب اللصوص.



وهناك القليل من التطبيقات مجانية، لذا كن مستعدا لدفع رسوم رمزية.



وفي ما يلي سبعة تطبيقات للبحث عن الأجهزة مشابهة لـ Find My Phone:

– Device Locator

– FoneHome

– GadgetTrak

– Phone Trace

– iHound

– GPSTracker

– Lookout

أداة التتبع:

وإذا كنت ممن يفقدون هواتفهم باستمرار، فقد ترغب في التفكير في الاستثمار في جهاز تتبع لهاتفك الذكي.

وتتيح لك الأداة التي تقدمها شركة التكنولوجيا Tile، على سبيل المثال، تحديد موقع الأجهزة باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

ويمكن توصيل جهاز التتبع بحقيبتك أو سلسلة المفاتيح أو الهاتف لمساعدتك على تجنب فقدها.

ويشاع أن شركة آبل تعمل على نسختها الخاصة من هذه التكنولوجيا، وهي أداة يُعتقد أنها تسمى AirTags.

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