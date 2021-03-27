2021/03/27 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركلات الترجيح تؤهّل الزوراء على حساب أربيل بغداد- الزمان أكمل الزوراء عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العراق، بفرزه مساء اليوم على أربيل بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.وشهدت المواجهة محاولات جادة من الفريقين، فحاول مهند عبد الرحيم برأسية علت العارضة، فيما رد أربيل بتسديدة لبرزان شيرزاد، مرت بجوار القائم.وردت […]

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