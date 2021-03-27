2021/03/27 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلال حسن لـ (الزمان): واقع الرياضة في العراق مترد بشكل كبير بغداد – حسين الاسدي هو لاعب كرة قدم عراقي حارس مرمى مواليد 18 مايو 1991 في الديوانية العراق ويلعب لنادي الزوراء الرياضي وحارس منتخب العراق بدأ مسيرته الرياضية عام 2009 مع نادي كربلاء ويلعب حالياً 2021 مع نادي الزوراء الرياضي انه اللاعب المبدع جلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلال حسن لـ (الزمان): واقع الرياضة في العراق مترد بشكل كبير) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جلال حسن لـ (الزمان): واقع الرياضة في العراق مترد بشكل كبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).