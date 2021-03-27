2021/03/27 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 180 مليوناً لدعم بطولات الناشئين وبرامج التطوير في إنكلترا { لندن- وكالات: تحصل بطولات كرة القدم للناشئين وبرامج التطوير في إنكلترا، على مساعدات مالية بقيمة 180 مليون جنيه إسترليني، في إطار برنامج دعم خلال الأعوام الأربعة المقبلة للمساعدة في عودتها لسابق نشاطها بعد تأثيرات أزمة كورونا.وتستأنف هذه المنافسات والبرامج، نشاطها الإثنين المقبل، بعد توقف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (180 مليوناً لدعم بطولات الناشئين وبرامج التطوير في إنكلترا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (180 مليوناً لدعم بطولات الناشئين وبرامج التطوير في إنكلترا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).