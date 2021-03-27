السليمانية.. ارتفاع كبير بنسبة الاصابات بفايروس كورونا

2021/03/27 | 21:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 17 حالة اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى كان 12 حالة شفاء، وهناك 83 حالة اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة بفايروس كورونا.

هذا وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 417 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجيل 5 حالات وفاة و307 حالات شفاء في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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