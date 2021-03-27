السودان: أجمل وأبشع ما قيل في مجرى انتفاضة ديسمبر - محمود محمد ياسين

2021/03/27 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_محمد_ياسين في هذا المقال نتوقف قليلاً عند بعض الاقوال الرائعة والسيئة التي قيلت في مجرى انتفاضة ديسمبر 2018 والحراك الفكري والسياسي الذي اعقبها وهي اقوال تثير التفكر المتعمق حول الحدث الثوري والشخصيات التي تصدرت واجهته.



ويشمل تناولنا لهذه الأقوال التعليق المقتضب على بعضها.1.



متى لم تكن الحصة وطن؟وجه الجنرال عبد الفتاح البرهان في حديث له مذاع في 27 أبريل 2019، عندما كان رئيسا للمجلس العسكري، وجه ك ......





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