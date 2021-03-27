نحو مشروع نهضوي عربي جديد - محمد علي سليمان

2021/03/27 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان في حوار الدكتور صادق جلال العظم مع صخر أبو فخر يقول " كان انتقادنا مبنياً على فرضية تقول إن المناخ القومي الجماهيري الجديد والحركة الناصرية وحركة التحرر العبي تجاوزت، من حيث المبدأ، عصر لنهضة وأفكاره، ولذلك لابد الآن من إنتاج فكر ملائم ومطابق وأكثر تقدماً من عصر النهضة.



تبين أننا كنا ضحية تفاؤل كاذب إذ دمرت هزيمة حزيران 1967 الفرضية التي أوهمتنا أننا تجاوزنا، أو تمكنا من تجاوز، عصر النهضة ومشكلاته ......





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