2021/03/27 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن تطلق الدول “الديموقراطية” مبادرة منافسة لمشروع “الحزام والطريق” الصيني للاستثمار في البنى التحتية، وذلك في توقيت تتصاعد فيه التوترات بين العملاق الآسيوي والدول الغربية.وليل الجمعة قال بايدن إنه تقدّم بالاقتراح خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خضم توتر مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يقترح إطلاق مشروع منافس لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يقترح إطلاق مشروع منافس لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).