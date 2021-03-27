المجتمع يتحرك لانتشال الموصل من دمارها- نصّار النعيمي

2021/03/27 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – نصّار النعيمي عندما تعجز الحكومات عن تقديم الدعم للمدن المنكوبة لابد ان تظهر طبقة في المجتمع تعيد اليه الحياة.الدور الحكومي في اعادة اعمار الموصل: عادت مدينة الموصل من براثن تنظيم داعش منذ اكثر من اربع سنوات، ومازالت قديمتها جاثية على نهر دجلة ترثي ابنائها وتأريخها وحضارتها التي دمرها التنظيم وأكلمت عليها […]

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