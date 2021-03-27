الظروف مواتية.. بدء مناورة جديدة لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

2021/03/27 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة تجري الطواقم البحرية في قناة السويس مناورة مساء السبت، لشد السفينة الجانحة في القناة.ونقلت قناة سكاي نيوز عن مصدر لها أن هناك "مؤشرات إيجابية" من حيث ارتفاع مستوى المد، وهو ما تبين خلال عملية شد السفينة.وأبدى رئيس شركة "شوي كيسن كايشا" اليابانية المالكة للناقلة العالقة في قناة السويس، أمله في تعويم السفينة مساء السبت، في وقت قال مصدر مصري إن محركات الناقلة عادت إلى العمل، في مؤشرات على قرب نهاية الأزمة التي تؤثر على التجارة الدولية.وقال يوكيتو هيغاكي خلال مؤتمر صحفي: "إننا بصدد إزالة الترسبات باستخدام أدوات تجريف إضافية" متوقعا تحرير سفينة "إيفر غيفن" مساء السبت، وفق "فرانس برس".وأوضح هيغاكي متحدثا من إيماباري بغرب اليابان أن "المياه لا تتسرب إلى السفينة.ليس هناك أي مشكلة في الدفات والمراوح.وبعد تعويمها، يفترض أن يكون بإمكانها الإبحار".وفي السياق ذاته، دخلت عمليات إعادة تعويم السفينة الجانحة "ايفر غيفن" يومها الخامس، وعلمت "سكاي نيوز عربية" من مصدر مطلع في قناة السويس أن 9 قاطرات عملاقة بدأت الليلة الماضية إجراء مناورة لتعويم السفينة.

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