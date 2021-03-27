أكثر من 8700 إصابة جديدة بكورونا في هولندا

2021/03/27 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الصحية في هولندا تسجيل 8798 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة تشهدها البلاد منذ يناير.

وتوقع المعهد الوطني للصحة استمرار الزيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال أبريل حتى في ظل إجراءات العزل العام المفروضة حاليا في البلاد والتي تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة والخاصة.

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