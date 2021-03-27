تحالف الفتح يطالب وزير الكهرباء الحضور الى جلسة علنية في مجلس النواب لتوضيح خطته

2021/03/27 | 21:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر تحالف الفتح، السبت، بياناً بشأن القطاع الكهربائي في العراق، وفيما اعلن رفضه لصيغة (ضمان الدفع السيادي) من أجل تطوير بعض المحطات، دعا الى الإسراع في التصويت على الموازنة.وقال التحالف في البيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “لقد صرفت مئات المليارات من الدولارات على القطاع الكهربائي طيلة السنوات السابقة، والنتيجة واضحة …

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