الحداد يدعو الكتل لحل العُقد والتصويت على الموازنة غداً

2021/03/27 | 21:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا بشير الحداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، اليوم السبت، الكتل لحل العُقد والتصويت على الموازنة محذراً من أن التأخر يضر بالمواطنين كثيراً .وقال الحداد، في مقابلة متلفزة، تابعها، ان “اجتماع للجنة المالية اليوم الذي ترأسناه بحث الإشكاليات في الموازنة المتعلقة بسعر الصرف والقروض والضمانات وتخصيصات البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية بحضور …

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