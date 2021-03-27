2021/03/27 | 21:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أقر مجلس الوزراء، السبت، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “أقرّ مجلس الوزراء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة المجلس الوزراء”، مبينا أنه “جاء في نصّ الإقرار إعادة ترتيب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).