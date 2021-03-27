2021/03/27 | 21:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن تحالف الفتح، اليوم السبت، رفضه “الضمانات السيادية” لبعض المشاريع في وزارة الكهرباء، فيما طالب بحضور الوزير الى جلسة علنية في مجلس النواب يوضح خطته.وقال الفتح في بيان، انه “لقد صرفت مئات المليارات من الدولارات على القطاع الكهربائي طيلة السنوات السابقة ، والنتيجة واضحة جداً : مشاريع فاشلة وخدمات سيئة”، مبينا انه “اليوم باسم تطوير القطاع الكهربائي تريد بعض الأطراف السياسية إضافة قروض جديدة وتقديم ضمانات دفع سيادية ( تحوم حولها الشبهات ) تزيد من فجوة العجز الكبير بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة لسنة 2021 وترفع حجم الدين العام ومبالغ الفوائد التي تدفع سنوياً”.واضاف “نحن لا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يرفض “الضمانات السيادية” لبعض المشاريع في وزارة الكهرباء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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