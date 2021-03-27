السويس.. بدء مناورة جديدة لتعويم السفينة الجانحة

2021/03/27 | 21:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر ووسائل اعلام، أن مناورة ستجري مساء السبت، لشد السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأكدت المصادر: أن هناك "مؤشرات إيجابية" من حيث ارتفاع مستوى المد، وهو ما تبين خلال عملية شد السفينة.

وأبدى رئيس شركة "شوي كيسن كايشا" اليابانية المالكة للناقلة العالقة في قناة السويس، أمله في تعويم السفينة مساء السبت، في وقت قال مصدر مصري إن محركات الناقلة عادت إلى العمل، في مؤشرات على قرب نهاية الأزمة التي تؤثر على التجارة الدولية.

وقال يوكيتو هيغاكي خلال مؤتمر صحفي: "إننا بصدد إزالة الترسبات باستخدام أدوات تجريف إضافية" متوقعا تحرير سفينة "إيفر غيفن" مساء السبت.

وأوضح هيغاكي متحدثا من إيماباري بغرب اليابان أن "المياه لا تتسرب إلى السفينة.



ليس هناك أي مشكلة في الدفات والمراوح.



وبعد تعويمها، يفترض أن يكون بإمكانها الإبحار".

وفي السياق ذاته، دخلت عمليات إعادة تعويم السفينة الجانحة "ايفر غيفن" يومها الخامس، وقال مصدر مطلع في قناة السويس أن 9 قاطرات عملاقة بدأت الليلة الماضية بإجراء مناورة لتعويم السفينة.

PUKmedia وكالات

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