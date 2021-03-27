الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان يصل بغداد

2021/03/27 | 21:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، الى العاصمة بغداد.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان وصل الى العاصمة بغداد مساء اليوم السبت.

واضاف: ان زيارة الوفد تاتي في اطار الحوارات الجارية حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، وخاصة انه من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة للتصويت على الموازنة يوم غد الاحد.

PUKmedia خاص

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