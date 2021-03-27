وفد إقليم كوردستان يصل بغداد عشية التصويت على الموازنة

2021/03/27 | 21:52 - المصدر: NRT عربية

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أعلن المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، سمير هورامي، السبت، وصول الوفد الكوردي إلى العاصمة بغداد.

وقال هورامي في تصريح لـNRT اليوم، (27 آذار 2021)، ان وفد إقليم كوردستان وصل إلى بغداد للاتفاق على تمرير موازنة 2021.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، السبت، انه تم التصويت على حصة إقليم كوردستان في اللجنة المالية بعد تحديدها.

وأضاف حداد في مؤتمر صحفي حضره مراسلNRT ، ان "اتفاق حكومة الاقليم مع الحكومة المركزية بشان حصة كوردستان قانوني وتم توقيعه، وان حصة الإقليم لا تمثل العائق الوحيد امام اقرار مشروع الموازنة، ونطالب بالتصويت على مشورع الموازنة في جلسة الغد".

وتابع ان "الاقليم لن يرضى الا بالمسودة التي تم الاتفاق بشأنها مع الحكومة العراقية، ومن المهم الانتهاء من محادثات مشروع الموازنة اليوم".

وأوضح ان "هناك أطرافا تسعى إلى عرقلة إقرار مشروع القانون، ولن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام، وان رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلسة للتوصل إلى اتفاق لتمرير الموازنة".

وبين انه "سيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث بشأن كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق، وان الحكومة وأغلب أعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي".

ومن المقرر ان يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة 2021، في جلسة مجلس النواب المرتقبة يوم غد الاحد.

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