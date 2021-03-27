حمراء هائلة (جاك بريفير) - جمال الدين العمارتي

2021/03/27 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جمال_الدين_العمارتي حمراء هائلة فوق القصر الفسيحتلوح شمس الشتاء وتغيبمثلها قلبي سيغيب وكل دمي سيسير يسير بحثا عنك حبيبتي بهيَّتيويجدك أينما كنت.------------------------------ترجمة: جمال الدين العمارتي ......





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