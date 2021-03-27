إيطالي طارد بسيارته سارقَي ساعته فأوقعهما عن دراجتهما وقتلهما صدماً

2021/03/27 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما,-(أ ف ب) – طارد شاب إيطالي بسيارته رجلين سرقا منه ساعة يده وأوقعهما أرضاً عن دراجتهما من توع “سكوتر” ثم صدمهما ما أدى إلى مقتلهما على الفور، على ما أفادت وسائل إعلام السبت.حصلت الواقعة مساء الجمعة بالقرب من نابولي، بجنوب إيطاليا، عندما شهر رجلان على دراجة “سكوتر” قوية مسدساً وهددا به رجلاً […]

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