وضع وبائي “حرج” في فرنسا وقيود جديدة في دول عدة في العالم

2021/03/27 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Des patients atteints du Covid-19 dans un hôpital de campagne installé dans un gymnase, à Santo André (Brésil) le 26 mars 2021.© AFP Miguel SCHINCARIOL باريس (أ ف ب) – عززت فرنسا التي تعاني من وضع وبائي “حرج” السبت من عمليات التحقق والتفتيش لفرض احترام منع السفر والتنقل فيما تواجه الموجة الثالثة من جائحة […]

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