اجتماع مرتقب يبحث تخصيصات العلاوات والترفيعات للموظفين في الموازنة

2021/03/27 | 22:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، عن اجتماع مرتقب يوم غد الأحد مع اللجنة المالية بشأن تخصيصات العلاوات والترفيعات للموظفين في موازنة 2021.وقال الزيادي للوكالة الرسمية، إن “عددا من ممثلي الموظفين في الوزارات المدنية والامنية زاروا اللجان البرلمانية من بينها لجنة الامن بشأن الاستحقاق في العلاوة والترفيع للموظفين المستحقين”.وأضاف الزيادي، أن “اجتماعا سيعقد يوم غد مع اللجنة المالية لبحث تخصيصات العلاوات والترفيعات للموظفين”، مشيراً الى أن “طلبا قدم في وقت سابق للجنة المالية ومن المؤمل بحث تضمين التخصيصات يوم غد كمحاولة اخيرة قبل التصويت على قانون الموازنة”.وأشار عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية، […]

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