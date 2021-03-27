2021/03/27 | 22:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نفى التحالف الدولي -الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية-، اليوم السبت، وصول قوات قتالية إلى العراق للمشاركة في عملياته هناك.وذكر المكتب الإعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية (العزم الصلب) في التحالف، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العزم الصلب تنفي وصول قوات من التحالف الدولي للعراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العزم الصلب تنفي وصول قوات من التحالف الدولي للعراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العزم الصلب تنفي وصول قوات من التحالف الدولي للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).