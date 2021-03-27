2021/03/27 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، اليوم السبت، بالعثور على الصحفية والمذيعة السابقة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي آزاده نامداري جثة هامدة في شقتها، وسط ظروف غامضة.ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مذيعة إيرانية داخل شقتها في ظروف غامضة المركز الخبري الوطني.

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