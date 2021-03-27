كربلاء.. الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في منزل وينقذ ساكنيه

2021/03/27 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء اندلع في أحد المنازل بمحافظة كربلاء، بعد إجلاء ساكنيه بعيداً عن النيران. وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت مفرزة الإطفاء المرابطة التابعة لمركز رتل الطوارئ في محافظة كربلاء، من إجلاء عائلة وإخراجها نتيجة نشوب نيران في منزلها في قرية الجبييل بقضاء الهندية، إلى مكان آمن، والسيطرة على …

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