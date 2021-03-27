الفتح يوجه رسالة تحذير: مواد خطيرة تضاف إلى الموازنة

2021/03/27 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن تحالف الفتح، السبت، رفضه إضافة قروض جديدة لمشاريع (تحوم حولها الشبهات) في الموازنة، واصفة المواد بـ"الخطيرة على اقتصادنا".

وقال التحالف في بيان اليوم، (27 آذار 2021)، "أيها الشعب العراقي العزيز..



أيها الغيارى من أعضاء مجلس النواب الموقر.. لقد صرفت مئات المليارات من الدولارات على القطاع الكهربائي طيلة السنوات السابقة، والنتيجة واضحة جدا: مشاريع فاشلة وخدمات سيئة.

واليوم باسم تطوير القطاع الكهربائي تريد بعض الأطراف السياسية إضافة قروض جديدة وتقديم ضمانات دفع سيادية (تحوم حولها الشبهات) تزيد من فجوة العجز الكبير بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة لسنة 2021 وترفع حجم الدين العام ومبالغ الفوائد التي تدفع سنويا.

نحن لا نقف ضد تطوير القطاع الكهربائي أو غيره ولكن فليأت وزير الكهرباء إلى جلسة علنية في مجلس النواب يوضح خطته، وجدوى هذه المشاريع، وما هي الشركات التي تنفذها وهل التعاقد معها مباشرة أو عن طريق وسطاء، ومدى تأثير هذه المشاريع بحيث يلمس المواطن العراقي أن هناك تطورا حقيقيا وليس وعود فقط وأموال تهدر وتذهب إلى جيوب الفاسدين.

وما هي عروض الأسعار التي قدمت للتعاقد بصيغة (ضمان الدفع السيادي) من أجل تطوير بعض المحطات الكهربائية وهل ما تم اختياره من بين هذه العروض هو الأفضل ...



لذلك نعلن عن رفضنا لهذه المواد الخطيرة على اقتصادنا وندعو مجدداً إلى الإسراع في التصويت على الموازنة ونؤكد وقوفنا مع دعم القطاعات المحرومة والمتضررة من خلال دعم موازنة الرعاية الاجتماعية ومضاعفة موازنة البطاقة التموينية ورفع سعر شراء المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة والشعير والشلب) من الفلاحين حتى نسهم في تخفيف الأعباء التي فرضتها الظروف الاقتصادية على المواطنين"، وفقا لنص البيان.

ومن المقرر ان يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة 2021، في جلسة مجلس النواب المرتقبة يوم غد الاحد.

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