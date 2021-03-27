الاستخبارات تطيح بـ”لطوفي” الخطر في الانبار

2021/03/27 | 22:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت الاستخبارات العسكرية، السبت، القبض على عنصرين في داعش، بعمليتين منفصلتين بمحافظة الأنبار.وقالت الاستخبارات في بيان، إنه “بناءً على معلومات استخبارية غاية بالدقة أكدت دخول أحد الإرهابيين الخطرين والملقب (لطوفي) بهوية مزورة إلى قضاء الرطبة، وهو أحد الإرهابيين الذي كان يزود الدواعش باسماء منتسبي الشرطة الهاربين لاجبارهم على إعلان ما يسمى بـ(التوبة )، وكذلك الإخبار عن الحلاقين وبائعي السكائر”.وأضاف، “وبعد التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار باشرت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى وفوج استخبارات الفرقة من مداهمة منزل الإرهابي والقبض عليه بعملية استباقية، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ […]

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