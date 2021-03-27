2021/03/27 | 22:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على احد الارهابيين الخطرين والملقب (لطوفي) في الرطبة بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “بناءً على معلومات استخبارية غاية بالدقة اكدت دخول احد الارهابيين الخطرين والملقب ( لطوفي ) بهوية مزورة الى قضاء الرطبة وهو احد الارهابيين الذي كان يزود الدواعش باسماء منتسبي الشرطة الهاربين لاجبارهم على اعلان ما يسمى بـ ( التوبة ) وكذلك الاخبار عن الحلاقين وبائعي السكائر”.

واضاف البيان، انه “بعد التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار باشرت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وفوج استخبارات الفرقة من مداهمة منزل الارهابي والقبض علية بعملية استباقية”.

واكدت ان المعتقل “هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على (لطوفي) في الرطبة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على (لطوفي) في الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).