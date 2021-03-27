2021/03/27 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حذرت دراسة علمية جديدة، من إمكانية هجرة ثلث الأطباء العراقيين في المستقبل القريب بسبب الأوضاع العامة في البلد، ومشاكل وتحديات تعتري حياتهم المهنية، بينما أكدت نقابة الأطباء هجرة الآلاف منهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجدداً..



هجرة الأطباء تدق ناقوس الخطر بالعراق المركز الخبري الوطني.

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